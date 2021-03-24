Мартовский снегопад: погода на 24 марта

В среду, 24 марта, сухая и солнечная погода начнет распространяться по Украине с западных и северных областей. Пасмурно и дождливо будет в восточных, южных и части центральных регионов. Ветер ожидается северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха в западных и северных областях от -1 до -7 градусов, на остальной территории – от -3 до +1.

В дневные часы на западе и севере страны +2-7 градусов, на остальной территории – от +2 до +6 градусов.

В Киеве ночью и днем – без существенных осадков. Ночью -1-3 градуса, днем прогреется до +6.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

По материалам: Подробности