Общество

Кипр открывает границы для украинцев

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Кипр открывает границы для украинцев

С 1 апреля Кипр открывает границы для туристов из Украины. Об этом сообщило Министерство туризма страны.

Всем туристам, у которых тест на коронавирус показал отрицательный результат, и которые не были в тесном контакте с лицами с подтвержденным COVID-19, смогут попасть на Кипр без необходимости самоизоляции.

Кипр открывает границы для украинцев

С 1 апреля Минздрав Кипра переместит Украину из "серой" в "красную" зону. Для того, чтобы попасть на остров, украинцам придется сделать два ПЦР-теста. Первый придется сдать в сертифицированной лаборатории, а затем загрузить отрицательный результат теста на COVID-19 на платформу Cyprus Flight Pass. 

Второй ПЦР-тест придется сдать и оплатить по прилету на Кипр. В аэропорту Ларнаки он стоит 30 евро, в аэропорту Пафоса – 32 евро. Результаты будут известны через три часа и отправлены SMS после отъезда из аэропорта. 

Если тесты окажутся отрицательными, перемещаться по Кипру можно будет без ограничений. Детям до 12 лет не нужно будет делать тесты на COVID-19. 

Как сообщается на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua, прямое авиасообщения между Украиной и Кипром пока не восстановлено. 

Как писали "Подробности", туристам, которые вакцинировались от коронавируса, разрешат въезжать на территорию Кипра без негативного ПЦР-теста.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения
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