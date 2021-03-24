Кипр открывает границы для украинцев

С 1 апреля Кипр открывает границы для туристов из Украины. Об этом сообщило Министерство туризма страны.

Всем туристам, у которых тест на коронавирус показал отрицательный результат, и которые не были в тесном контакте с лицами с подтвержденным COVID-19, смогут попасть на Кипр без необходимости самоизоляции.

С 1 апреля Минздрав Кипра переместит Украину из "серой" в "красную" зону. Для того, чтобы попасть на остров, украинцам придется сделать два ПЦР-теста. Первый придется сдать в сертифицированной лаборатории, а затем загрузить отрицательный результат теста на COVID-19 на платформу Cyprus Flight Pass.

Второй ПЦР-тест придется сдать и оплатить по прилету на Кипр. В аэропорту Ларнаки он стоит 30 евро, в аэропорту Пафоса – 32 евро. Результаты будут известны через три часа и отправлены SMS после отъезда из аэропорта.

Если тесты окажутся отрицательными, перемещаться по Кипру можно будет без ограничений. Детям до 12 лет не нужно будет делать тесты на COVID-19.

Как сообщается на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua, прямое авиасообщения между Украиной и Кипром пока не восстановлено.

Как писали "Подробности", туристам, которые вакцинировались от коронавируса, разрешат въезжать на территорию Кипра без негативного ПЦР-теста.

По материалам: Подробности