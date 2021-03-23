В Карпатах 23-24 марта ожидается лавинная опасность 2 уровня

В Украине обновили зоны карантина

В 11 областях Украины прошел мартовский снег

Омбудсмен назвала в ООН количество пленных украинцев на Донбассе и в Крыму

Погода на 23 марта – прогноз синоптиков

Локадун в Одессе: как будет работать транспорт

В мэрии Киева сделали заявление о работе транспорта во время локдауна

В Николаеве останавливают общественный транспорт и вводят спецпропуска

Температурные контрасты в Греции: снег на севере и жара на юге

Обманули 55 тысяч вкладчиков: в Украине ликвидировали финансовую пирамиду (видео)