Общество

В Карпатах 23-24 марта ожидается лавинная опасность 2 уровня

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Умеренная снеголавинная опасность (2уровень) сохранится 23-24 марта ввысокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ивсреднегорье Львовской области.

В Карпатах 23-24 марта ожидается лавинная опасность 2 уровня

©globallookpress.com

При 2уровне опасности снежный покров накрутых склонах недостаточно стабильный изакрепленный, надругих склонах— хорошо закреплен. Сход лавин возможен при значительных дополнительных нагрузках, впервую очередь накрутых склонах. Спонтанный сход лавин маловероятен.

В Карпатах 23-24 марта ожидается лавинная опасность 2 уровня

©Олег Стельмах

По материалам: Gismeteo

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