Общество
В Карпатах 23-24 марта ожидается лавинная опасность 2 уровня
Умеренная снеголавинная опасность (2уровень) сохранится 23-24 марта ввысокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ивсреднегорье Львовской области.
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При 2уровне опасности снежный покров накрутых склонах недостаточно стабильный изакрепленный, надругих склонах— хорошо закреплен. Сход лавин возможен при значительных дополнительных нагрузках, впервую очередь накрутых склонах. Спонтанный сход лавин маловероятен.
©Олег Стельмах
По материалам: Gismeteo