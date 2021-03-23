В 11 областях Украины прошел мартовский снег
В11областях Украины посостоянию на06:00 23марта наблюдался небольшой снег (1-4см напочве), сообщает пресс-служба «Укравтодора».
©David Samson| Associated Press
Так, мартовский снег прошел вВолынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Ровненской иЛьвовской областях. ВТернопольской области сгустился туман, наостальной территории страны без осадков.
Состояние покрытия наавтодорогах государственного значения вбольшинстве областей мокрое.
Наперевальных участках дорог без осадков, наАбранском иЛатирском перевалах— туман. Состояние покрытия дорог мокрое.
Надорогах государственного значения проводятся работы пообработке покрытия дорог противогололедными материалами.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo