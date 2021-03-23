Общество

В 11 областях Украины прошел мартовский снег

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

В11областях Украины посостоянию на06:00 23марта наблюдался небольшой снег (1-4см напочве), сообщает пресс-служба «Укравтодора».

В 11 областях Украины прошел мартовский снег

©David Samson| Associated Press

Так, мартовский снег прошел вВолынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Ровненской иЛьвовской областях. ВТернопольской области сгустился туман, наостальной территории страны без осадков.

Состояние покрытия наавтодорогах государственного значения вбольшинстве областей мокрое.

Наперевальных участках дорог без осадков, наАбранском иЛатирском перевалах— туман. Состояние покрытия дорог мокрое.

Надорогах государственного значения проводятся работы пообработке покрытия дорог противогололедными материалами.

В 11 областях Украины прошел мартовский снег

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

ЕС объявил Путину ультиматум из-за войны в Украине

1 час ago

Курс биткоина упал на 8%

2 часа ago

Паралимпийская сборная Украины завоевала десять медалей Кубка мира по стрельбе в ОАЭ

2 часа ago

Зеленский хочет проводить деолигархизацию «широким фронтом» – Устенко

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button