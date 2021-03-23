Работа в Польше: консул дал три совета заробитчанам

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о документах, которые необходимо иметь гражданам Украины при выезде на работу в Польшу.

Первое, должно быть приглашение, подтвержденное воеводой, имеется в виду администрацией воеводы. В Украине много аферистов, которые продают фальсифицированные приглашения. Людей на границе задерживают, люди платят штрафы, их позже депортируют. И они потом не смогут въехать в страны ЕС на срок 3-5 лет.

Дипломат напомнил украинцам о необходимости соблюдать и уважать законы другой страны.

Если вы выезжаете за границу, вы должны понять – это другое государство, другие законы. Вы должны себя защищать, изучите, почитайте книжку, требования к иностранцам в том государстве, куда едете. Люди приезжают как из села в село. Ничего подобного. Это другое государство, другие законы.

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Генконсул призвал всех и иметь действительную медицинскую страховку.

И страхуйтесь. Вы руку, ногу сломаете – за вас никто не будет платить. Вы будете платить, такая правда.

Дипломат призвал украинцев, которые планируют поехать на заработки в Польшу, не пользоваться услугами различных "посреднических фирм". Он напомнил, что они не имеют никакого отношения к Генконсульствам Украины в Польше. Регистрация на прием граждан осуществляется бесплатно через систему МИД Украины "е-Черга". Больше о легальном трудоустройстве в Польше можно почитать по ссылке.

Ранее сообщалось, что Италия объявила массовую легализацию трудовых мигрантов.

Напомним, что в июне 2020 года Верховная Рада приняла законопроект "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границу".

По материалам: Подробности