Праздник Теплого Алексея 2021: что нельзя делать

День святого Алексея в народе называют просто Теплый Алексей, так как праздник Теплого Алексея, как утверждают приметы, приносит настоящее весеннее тепло. Дата праздника не зависит от Пасхи или Рождества, она не меняется – это всегда 30 марта. Теплый Алексей 2021 выпал на вторник.

На Теплого Алексея принято ходить в церковь и молиться об избавлении от гордыни и корысти, об укреплении веры и здоровья. Считается, что святой Алексей особо помогает тем, у кого есть проблемы с глазами и психикой, кто болен алкоголизмом или наркоманией.

Что нельзя делать

Церковь не одобряет работу, которую делают вместо молитвы или похода в храм. Трудиться разрешается после богослужения.

Считается, что человеку в этот день следует уделить время душе и бескорыстным делам. Не зря "праздник" происходит от слова "праздный" и означает того, кто не работает. На украинском языке "свято" знаменует, что день проводят в святости и помощи ближнему.

В праздник христианские традиции переплетаются с народными. Так, сегодня не шили и не готовили еду. Не планировали в этот день дорогу. В особенности, если Теплый Алексей праздновали в понедельник (как в этом году).

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По материалам: Подробности