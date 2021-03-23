Общество

Погода на 23 марта – прогноз синоптиков

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 Менее минуты назад

Погода на 23 марта - прогноз синоптиков

В Украине 23 марта ожидают влажную погоду. Осадки прогнозируют везде, кроме южных областей – только в Крыму и Приазовье вероятен небольшой дождь.

Ветер будет дуть порывистый, местами даже сильный и будет северного направления.

Температура воздуха ночью составит 0 …-5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до
+ 1…+5 градусов, в Крыму, на Закарпатье и Запорожье будет +4 … +6 градусов.

В Киеве прогнозируют ветреную и влажную погоду. Периодически будет падать небольшой снег. Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов.

Погода на 23 марта - прогноз синоптиков

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Ермак обсудил с послами «Большой семерки» и ЕС ситуацию на Донбассе

2 часа ago

Неравномерное распределение вакцины: глава ВОЗ предупредил о большой опасности

2 часа ago

Visa увеличит комиссию по транзакциям между Великобританией и ЕС на 1,5%

2 часа ago

Украинский центровой провел результативную игру в сезоне НБА

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button