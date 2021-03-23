Погода на 23 марта – прогноз синоптиков

В Украине 23 марта ожидают влажную погоду. Осадки прогнозируют везде, кроме южных областей – только в Крыму и Приазовье вероятен небольшой дождь.

Ветер будет дуть порывистый, местами даже сильный и будет северного направления.

Температура воздуха ночью составит 0 …-5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до

+ 1…+5 градусов, в Крыму, на Закарпатье и Запорожье будет +4 … +6 градусов.

В Киеве прогнозируют ветреную и влажную погоду. Периодически будет падать небольшой снег. Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

По материалам: Подробности