Общество
Погода на 23 марта – прогноз синоптиков
В Украине 23 марта ожидают влажную погоду. Осадки прогнозируют везде, кроме южных областей – только в Крыму и Приазовье вероятен небольшой дождь.
Ветер будет дуть порывистый, местами даже сильный и будет северного направления.
Температура воздуха ночью составит 0 …-5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до
+ 1…+5 градусов, в Крыму, на Закарпатье и Запорожье будет +4 … +6 градусов.
В Киеве прогнозируют ветреную и влажную погоду. Периодически будет падать небольшой снег. Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов.
Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.
По материалам: Подробности