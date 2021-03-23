Общество

Отстранение невакцинированных детей от уроков признали законным

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Отстранение невакцинированных детей от уроков признали законным

Во вторник, 23 марта, Верховный суд Украины признал законным отстранение от обучения детей без необходимых прививок. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, рассматривался иск родителей одной из школьниц учебного заведения Запорожья. Ребенка еще в 2019 году отстранили от занятий из-за отсутствия справки о сделанных прививках.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту.

В суде признали, что закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку. Однако такое решение противопоставляется общему праву других детей на безопасные и безвредные условия обучения.

Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, у которой нет профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.

Так, право девочки на получение образования не нарушено. Для детей, которые не могут посещать учебное заведение из-за отсутствия прививок, установлены альтернативные способы получения образования.

Напомним, что в 2019 году детям без прививок запретили посещать детсады и школы.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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