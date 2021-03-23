Общество
24 марта в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом
Всреду, 24марта, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, ввосточных, центральных июжных областях ожидаются дожди смокрым снегом. Ветер северный, северо-восточный, 4-10м/с, порывы до15м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −5…−1 °С, днем температура воздуха составит +3…+5 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −6…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +3…+7 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−1…+1 °С, днем температура воздуха поднимется до+1…+4 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −4…−1 °С, днем воздух прогреется до+2…+5 °С.
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По материалам: Gismeteo