Общество

24 марта в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом

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Всреду, 24марта, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, ввосточных, центральных июжных областях ожидаются дожди смокрым снегом. Ветер северный, северо-восточный, 4-10м/с, порывы до15м/с.

24 марта в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −5…−1 °С, днем температура воздуха составит +3…+5 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −6…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +3…+7 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−1…+1 °С, днем температура воздуха поднимется до+1…+4 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −4…−1 °С, днем воздух прогреется до+2…+5 °С.

24 марта в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом

©unsplash.com

По материалам: Gismeteo

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