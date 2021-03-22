Общество

Великий пост 2021: что нельзя делать во вторую неделю

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Великий пост 2021: что нельзя делать во вторую неделю

Великий пост 2021 начался с 15 марта и завершится накануне великого праздника Пасхи, которую в этом году по православному календарю мы отпразднуем 2 мая.
 
Считается что первые 40 дней поста символизируют тот период, когда Иисус Христос провел в пустыне, постясь. Это время продлится до 26 апреля, и называется оно "Четыредесятницей". Затем начнется Страстная неделя – последняя перед Пасхой. Она считается самой строгой по меню и поведению.

Что нельзя есть во вторую неделю поста 

  • понедельник, среда, пятница – сухоядение,
  • вторник и четверг – горячая пища без масла,
  • суббота и воскресенье – горячая пища с растительным маслом.

Так, во вторник и четверг можно готовить пищу, используя самые простые постные рецепты. К примеру, варить, тушить, запекать овощи. А вот каши – строго на воде (кроме выходных, когда в пищу можно добавлять растительное масло).

Читайте также

Приметы на 22 марта: что нельзя делать в праздник 40 святых

Во время Великого поста также нельзя: 

  • ссориться, раздражаться, сквернословить, сплетничать;
  • праздновать и веселиться;
  • употреблять спиртное;
  • поучать других, демонстрировать гордыню.

Блюда из рыбы можно себе позволить на Благовещенье (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля). А вот на Лазареву субботу (24 апреля) можно порадовать себя икрой.

Читайте также, суеверия и что нужно сделать в праздник Сорок святых. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Семь лет назад подписали политическую часть Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

2 часа ago

ЕС пока не будет делиться вакцинами от COVID-19 c другими странами

2 часа ago

На что могут рассчитывать столичные предприниматели во время жесткого карантина

2 часа ago

Трое украинцев попали в зачетную зону этапа Кубка мира по биатлону

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button