Великий пост 2021: что нельзя делать во вторую неделю

Великий пост 2021 начался с 15 марта и завершится накануне великого праздника Пасхи, которую в этом году по православному календарю мы отпразднуем 2 мая.



Считается что первые 40 дней поста символизируют тот период, когда Иисус Христос провел в пустыне, постясь. Это время продлится до 26 апреля, и называется оно "Четыредесятницей". Затем начнется Страстная неделя – последняя перед Пасхой. Она считается самой строгой по меню и поведению.

Что нельзя есть во вторую неделю поста

понедельник, среда, пятница – сухоядение,

вторник и четверг – горячая пища без масла,

суббота и воскресенье – горячая пища с растительным маслом.

Так, во вторник и четверг можно готовить пищу, используя самые простые постные рецепты. К примеру, варить, тушить, запекать овощи. А вот каши – строго на воде (кроме выходных, когда в пищу можно добавлять растительное масло).

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Во время Великого поста также нельзя:

ссориться, раздражаться, сквернословить, сплетничать;

праздновать и веселиться;

употреблять спиртное;

поучать других, демонстрировать гордыню.

Блюда из рыбы можно себе позволить на Благовещенье (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля). А вот на Лазареву субботу (24 апреля) можно порадовать себя икрой.

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По материалам: Подробности