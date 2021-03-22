В мэрии Киева сделали заявление о работе транспорта во время локдауна

В Киеве на время действия "красной зоны" карантина общественный транспорт и метро останавливать не будут, однако будет ограничено количество пассажиров. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрции Николай Поворозник.

По словам чиновника, общественный транспорт в столице будет курсировать с наполненностью не более 50% мест.

Хотелось бы понимания от работодателей, которые требуют от людей ездить на работу, и от пассажиров. Других вариантов, кроме физического ограничения количества людей в транспорте, на сегодняшний день нет. Иная ситуация с метрополитеном, это сделать очень сложно. Конечно, будут те или иные ограничения на вход по станциям, особенно центральным, но вместе с тем в первую очередь это сознательность пассажиров.

Заместитель Виталия Кличка сообщил, что контролировать заполненность наземного транспорта и метрополитена, а также соблюдение масочного режима будет Муниципальная охрана совместно с Национальной полицией.

Мы будем мониторить ситуацию, для нас основной показатель – бесперебойная работа медицинской системы города, на сегодня ситуация сложная, но не критическая. За прошлые сутки госпитализировано более 300 человек, выписан всего 21, с такими темпами нам не хватит и 100 тысяч коек, если мы не остановим распространение болезни.

Напомним, что с 20 марта до 9 апреля в Киеве ужесточили карантин. Ресторанам и кафе в столице разрешили работать только на вынос, закрыться пришлось учреждениям культуры (кино, музеи, театры, концертные залы), т торгово-развлекательным центрам.

Ранее сообщалось, что 22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.

По материалам: Подробности