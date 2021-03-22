Общество

Температурные контрасты в Греции: снег на севере и жара на юге

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Греция ссубботы переживает значительные температурные контрасты: снег насевере ижаркая погода наюге, сообщает Greek Reporter.

Всеверной части страны наблюдается холодная погода сдождем, снегом итемпературой ниже 0°С.Жители Македонии, Эпира иФессалии проснулись ввоскресенье утром иувидели белое снежное покрывало, покрывающее ихдеревни, поселки игорода. Снег выпал вгорных иполугорных районах Трикала, Салоники, Флорина, Кастория, Иматия идругих районах северной части Греции.

Тем временем вюжной части страны, включая остров Крит, Киклады иПелопоннес, погода непосезону теплая. Температура поднялась доуровня, который обычно наблюдается виюне. Всеверной части острова Крит столбики термометров достигли идаже превысили отметку +30°С.

Кроме того, сильные южные ветры принесли большое количество пыли изпустыни Сахара насевере Африки вИоническое море, атакже наостров Крит.

По материалам: Gismeteo

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