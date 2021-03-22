Синоптики дали неожиданный прогноз погоды на неделю в Украине
Погода в Украине на этой неделе вновь ухудшится после потепления на выходных. Так, в понедельник большинство областей страны будет засыпать снегом. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
22 марта зима вернется в Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Житомирскую, Винницкую, Одесскую, Хмельницкую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области. В этих областях прогнозируют снег или мокрый снег, а на остальной территории будет облачно.
Днем температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, а ночью термометры покажут от 0 до -7 градусов.
23 марта, во вторник снегопады обойдут только Ривненскую, Волынскую, Львовскую, Закарпатскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Остальную территорию продолжит засыпать снегом.
Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов, а ночью термометры покажут от 0 до -5 градусов.
24-25 марта, в среду и четверг синоптики прогнозируют почти одинаковую погоду. Восточные, южные и некоторые центральные области накроют дожди с мокрым снегом, а на остальной территории будет облачно с прояснениями.
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Днем столбики термометров покажут от +3 до +9, а ночью температура по Украине будет колебаться от +1 до -5.
Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.
По материалам: Подробности