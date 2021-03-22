Синоптики дали неожиданный прогноз погоды на неделю в Украине

Погода в Украине на этой неделе вновь ухудшится после потепления на выходных. Так, в понедельник большинство областей страны будет засыпать снегом. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

22 марта зима вернется в Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Житомирскую, Винницкую, Одесскую, Хмельницкую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области. В этих областях прогнозируют снег или мокрый снег, а на остальной территории будет облачно.

Днем температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, а ночью термометры покажут от 0 до -7 градусов.

23 марта, во вторник снегопады обойдут только Ривненскую, Волынскую, Львовскую, Закарпатскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Остальную территорию продолжит засыпать снегом.

Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов, а ночью термометры покажут от 0 до -5 градусов.

24-25 марта, в среду и четверг синоптики прогнозируют почти одинаковую погоду. Восточные, южные и некоторые центральные области накроют дожди с мокрым снегом, а на остальной территории будет облачно с прояснениями.

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Днем столбики термометров покажут от +3 до +9, а ночью температура по Украине будет колебаться от +1 до -5.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

По материалам: Подробности