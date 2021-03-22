Общество

Погода в Украине 23 марта: кратковременные дожди, мокрый снег

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Вовторник, 23марта, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей пройдут кратковременные дожди смокрым снегом, наюге— небольшие дожди, наотдельных участках дорог страны удержится гололедица.

Погода в Украине 23 марта: кратковременные дожди, мокрый снег

©pixabay.com

Ветер северный, северо-западный, 4-10м/с, порывы до16м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −5…−1 °С, днем температура воздуха составит +2…+4 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −4…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+8 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−1…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+4…+5 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −1…0 °С, днем воздух прогреется до+4…+6 °С.

Погода в Украине 23 марта: кратковременные дожди, мокрый снег

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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