Общество
Погода в Украине 23 марта: кратковременные дожди, мокрый снег
Вовторник, 23марта, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей пройдут кратковременные дожди смокрым снегом, наюге— небольшие дожди, наотдельных участках дорог страны удержится гололедица.
©pixabay.com
Ветер северный, северо-западный, 4-10м/с, порывы до16м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −5…−1 °С, днем температура воздуха составит +2…+4 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −4…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+8 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−1…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+4…+5 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −1…0 °С, днем воздух прогреется до+4…+6 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo