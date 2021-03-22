Общество
На Прикарпатье 22 марта ожидается лавинная опасность 3 уровня
22марта вгорах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3уровень).
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При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин икарнизов.
© @lavyny.official
По материалам: Gismeteo