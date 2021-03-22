Локадун в Одессе: как будет работать транспорт

В полночь 23 марта в Одессе начнут действовать ограничения "красной" зоны карантина. Однако работу общественного транспорта в городе останавливать не планируют.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила разрешить работу общественного транспорта, но при условии, что число пассажиров не будет превышать количество сидячих мест.

Заведения общепита смогут работать только на вынос или осуществлять адресную доставку. Продолжат работать только продуктовые магазины, заправки и СТО, аптеки, зоомагазины и ветклиники, салоны красоты и парикмахерские, банки, а также почтовые операторы.

Напомним, что с 20 марта до 9 апреля в Киеве ужесточили карантин. Ресторанам и кафе в столице разрешили работать только на вынос, закрыться пришлось учреждениям культуры (кино, музеи, театры, концертные залы), т торгово-развлекательным центрам.

Ранее сообщалось, что 22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.

По материалам: Подробности