Бури, грады и жара: какой будет погода летом

Климат в Украине неуклонно становится все более теплым, весной и летом на погоду будет влиять такой природный феномен, как Ла-Нинья. Не исключены дожди с градом, которые будут сопровождаться бурями и грозами.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух.

"Ла-Нинья (по-испански "Малышка") – это климатическое явление, регулярно возникающее в тропических широтах южной части Тихого океана. Его суть в том, что стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание", – пояснила она.

Синоптик добавила, что Ла-Нинья усиливает циклоническую деятельность не только в Тихом океане, но и в Атлантике.

Из-за этого циклоны, которые неминуемо будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в минувшем году.

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А циклоны несут осадки – дожди, град, и нередко сопровождаются бурями и грозами. Вместе с тем, им будут противостоять антициклоны, формирующиеся на севере и востоке Украины.

"Это противоборство во многом будет определять погоду в нашей стране. То есть следует ожидать резких перепадов погоды, температурных "качелей". Могут быть побиты и температурные рекорды предыдущих годов, особенно в летние и осенние месяцы", – прогнозирует Вера Балабух.

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По материалам: Подробности