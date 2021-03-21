Общество

Выбиты окна и разрисованы стены: здание Офиса президента “разнесли” активисты (фото)

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Выбиты окна и разрисованы стены: здание Офиса президента "разнесли" активисты (фото)

В Киеве в субботу вечером, 20 марта, прошла акция в поддержку заключенного Сергея Стерненко. В результате митинга активисты, требовавшие освободить бывшего главу одесского "Правого сектора".

Участники акции разрисовали стены здания Офиса президента, выбили стекла входных дверей, сожгли табличку и забросили в помещение файерами. В результате беспорядков ОП совсем потерял свой бывший внешний вид.

Участники акции митинговали с плакатами с надписями: "Сегодня его – завтра всех нас", "Мы не боимся", "Свободу политзаключенным". 

Также активисты бросали файеры, петарды и шумовые гранаты. После этого – облили здание Офиса президента краской, при этом написав "Волю Стерненко".

Выбиты окна и разрисованы стены: здание Офиса президента "разнесли" активисты (фото)

Кроме того, демонстранты подожгли табличку с надписью "Офис президента" и написали нецензурные выражения возле входа. Также активисты выбили стекла в двери здания Офиса президента и кинули туда файер.

Акция закончилась фейерверками. Позже между правоохранителями и участниками демонстрации произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве.

Как сообщает Telegram PavlovskyNews по состоянию на 9 утра воскресенья, 21 марта, Офис президента продолжают "украшать" красочные надписи. Пока работы по устранению разрушительных последствий митинга не проводились.

В соцсетях люди негодуют, что убирать последствия беспорядков будут за счет налогоплательщиков.

Выбиты окна и разрисованы стены: здание Офиса президента "разнесли" активисты (фото)

Напомним, накануне суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.

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По материалам: Подробности

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