Выбиты окна и разрисованы стены: здание Офиса президента “разнесли” активисты (фото)

В Киеве в субботу вечером, 20 марта, прошла акция в поддержку заключенного Сергея Стерненко. В результате митинга активисты, требовавшие освободить бывшего главу одесского "Правого сектора".

Участники акции разрисовали стены здания Офиса президента, выбили стекла входных дверей, сожгли табличку и забросили в помещение файерами. В результате беспорядков ОП совсем потерял свой бывший внешний вид.

Участники акции митинговали с плакатами с надписями: "Сегодня его – завтра всех нас", "Мы не боимся", "Свободу политзаключенным".

Также активисты бросали файеры, петарды и шумовые гранаты. После этого – облили здание Офиса президента краской, при этом написав "Волю Стерненко".

Кроме того, демонстранты подожгли табличку с надписью "Офис президента" и написали нецензурные выражения возле входа. Также активисты выбили стекла в двери здания Офиса президента и кинули туда файер.

Акция закончилась фейерверками. Позже между правоохранителями и участниками демонстрации произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве.

Как сообщает Telegram PavlovskyNews по состоянию на 9 утра воскресенья, 21 марта, Офис президента продолжают "украшать" красочные надписи. Пока работы по устранению разрушительных последствий митинга не проводились.

В соцсетях люди негодуют, что убирать последствия беспорядков будут за счет налогоплательщиков.

Напомним, накануне суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.

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По материалам: Подробности