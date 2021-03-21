В Украине снова расширилась “красная” зона карантина

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. "Красная" зона вновь увеличилась, в нее попала Киевская область. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.



По состоянию на 21 марта в "красной" зоне карантина находятся:

Киев;

Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Одесская область;

Черновицкая область.

В "оранжевой" зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в "желтой" зоне карантина.

В "красной" зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения.

В этих регионах запрещено:

прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;

осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).

Как ранее сообщали, в Украине за минувшие сутки, 20 марта, зафиксировано 11 145 новых случаев коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности