В Украине снова расширилась “красная” зона карантина
Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. "Красная" зона вновь увеличилась, в нее попала Киевская область. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
По состоянию на 21 марта в "красной" зоне карантина находятся:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Одесская область;
- Черновицкая область.
В "оранжевой" зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в "желтой" зоне карантина.
В "красной" зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения.
В этих регионах запрещено:
- прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;
- осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).
Как ранее сообщали, в Украине за минувшие сутки, 20 марта, зафиксировано 11 145 новых случаев коронавируса.
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По материалам: Подробности