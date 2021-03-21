Общество

В Украине снова расширилась “красная” зона карантина

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В Украине снова расширилась "красная" зона карантина

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. "Красная" зона вновь увеличилась, в нее попала Киевская область. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
 
По состоянию на 21 марта в "красной" зоне карантина находятся:

  • Киев;
  • Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Одесская область;
  • Черновицкая область.

В "оранжевой" зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в "желтой" зоне карантина.

В "красной" зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения.

В этих регионах запрещено:

  • прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;
  • осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).

В Украине снова расширилась "красная" зона карантина

Как ранее сообщали, в Украине за минувшие сутки, 20 марта, зафиксировано 11 145 новых случаев коронавируса.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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