Общество

В Украине хотят запретить работу транспорта в “красных” зонах

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В Украине хотят запретить работу транспорта в "красных" зонах

В Украине могут ограничить работу общественного транспорта в "красных" карантинных зонах – Одесской, Черновицкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Решение в ближайшее время примет комиссия Министерство инфраструктуры вместе с Министерством здравоохранения и другими заинтересованными органами, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", – говорится в сообщении.

Отметим, пока в "красной" зоне действуют такие запреты:

  • нельзя принимать посетителей в кафе и ресторанах;
  • нельзя принимать посетителей заведениями культуры;
  • запрещаются все массовые мероприятия (в том числе и спортивные);
  • нельзя принимать посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • закрываются непродовольственные рынки;
  • нельзя посещать учебные заведения (кроме как ученикам младших классов и в садиках);
  • запрет на регулярные и нерегулярные транспортные перевозки (кроме транзитных).

Отметим, в Киеве ужесточение карантина решили отложить на несколько дней, хоть и 20 марта вступило в силу решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА об усилении ограничительных мер. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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