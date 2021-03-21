Синоптик рассказала, когда наступит тепло в Украине

Погода в Украине в оставшиеся дни марта будет переменчивой. Месяц будет вялым и затяжным, а настоящее тепло придет только в начале апреля. Соответствующим прогнозом поделилась заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Синоптик отметила, что нынешняя весна напоминает "старую весну, которая укладывается в старые климатические сроки".

По прогнозу Мартазиновой, если погодные события будут развиваться в том же ключе, настоящая весна, то есть период, когда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов, начнется с 5 апреля. А вот до конца текущего месяца еще ожидаются периоды похолоданий.



"К 22 марта следует ожидать еще одну волну холода. Она будет не такая, как предыдущая, немного помягче, но, тем не менее, сохранятся такие условия – то тепло, то холодно", – пояснила синоптик.



А вот синоптик Леонид Горбань говорит, что настоящее тепло придет в Украину уже после Пасхи – в мае. Тогда погода будет хорошей и солнечной, а вот первые два месяца весну будет сопровождать холод.

В целом синоптики прогнозируют достаточно холодный март и не спешат обнадеживать украинцев скорым потеплением. При этом, по словам Горбаня, с 24 марта в Украине ожидается устойчивый переход на плюсовые температуры и до конца месяца будет от 8 до 12 градусов тепла.

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По материалам: Подробности