Приметы на 22 марта: что нельзя делать в праздник 40 святых

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22 марта отмечается праздник 40 святых 2021. В этот день в 320 году в древнем городе Севастии, современной Турции, произошли печальные события. Во времена правления римского императора Флавия Лициния сорок бесстрашных воинов приняли жестокую смерть во имя веры во Христа.

Сорок смелых воинов родом из Каппадокии отказались приносить жертву языческим богам, за что римляне предали их страшным пыткам: раздели и заставили стоять в ледяной воде Севастийского озера.

Всех желающих отречься от веры в Иисуса Христа приглашали согреться в бане, растопленной рядом, однако лишь один воин проявил отступничество от веры, вбежал в баню, но тут же умер. Однако один из римских воинов, Аглай, видя стойкость христиан в ледяной воде, присоединился к ним.

Православная церковь чтит память 40 святых. Имена Севастийских мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.

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Сорок севастийских мучеников считаются небесными покровителями мужчин, воинов, путешественников. Им молятся о духовной помощи в гонениях и заточении, о силе духа для перенесения испытаний. А женщины молятся им о благополучии и скорейшем возвращении своих мужей и сыновей из дальней дороги.

Что нельзя делать в праздник 40 святых

Несмотря на то что в 2021 году Сороки выпадают на первый рабочий день недели, 22 марта строго запрещен физический труд. Нельзя также заниматься рукоделием и ремонтом.

Как и в другие православные праздники, в этот день строго запрещено ругаться и сквернословить. Это считается большим грехом – горе тому, кто ослушается этого совета.

Нельзя жадничать в этот день. По народным традициям, нужно напечь 40 булочек-птичек и раздать их детям или прохожим. Тогда в дом придет удача и достаток.

К слову, девушкам 22 марта по этим мучным птичкам можно погадать на брак. Есть два способа: кинуть через левое плечо и посмотреть, куда укажет хвост "пернатой" – с той стороны и жених придет.

По второму способу необходимо собраться нескольким девушкам, положить жаворонков на порог дома и позвать собаку: чью птичку она первую съест, та первой и замуж выйдет.

Приметы на 22 марта в праздник 40 святых

По погоде в этот день наши предки пытались определить будущее состояние природы. Если 22 марта стоял морозец, то ждать весны не стоило еще в течение шести недель.

Увидеть прилет птиц в этот день считалось у наших прапрапрадедов хорошей приметой. А привлечь пернатых можно было с помощью "жаворонков" – специальных булочек, которые пекли в этот день. Мучных птичек крепили на крыше, чтобы приманить настоящих.

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По материалам: Подробности