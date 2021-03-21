Перевод часов в марте: когда переводить стрелки и что нужно знать

Украина перейдет на летнее время в ночь с 27 на 28 марта в 03:00 по киевскому времени.



Традиционный переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта, а перевод стрелок в Украине осуществляется два раза в году согласно постановлению правительства "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Сезонный перевод часов осуществляется по двум причинам:

Первая – считается, что он помогает сократить расход электроэнергии.

Вторая – часовые пояса могут негативно влиять на организм человека.

В феврале 2021 года пресс-служба Парламента проинформировала, что профильный комитет Рады рекомендовал депутатам принять за основу законопроект "Об исчислении времени в Украине" №4201, который подразумевает отмену перехода на зимнее и летнее время.

Если документ утвердят, то будет установлено единое время по Киеву – UTC +2.

При этом в пятницу, 19 марта, Верховная Рада Украины не смогла отменить перевод часов. Таким образом парламент отправил на повторное второе чтение соответствующий законопроект №4201 об исчислении времени в Украине.

Отметим, что профильный комитет рекомендовал в целом одобрить этот закон.

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По материалам: Подробности