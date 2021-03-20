Общество

Зима берет реванш: в Украину идут морозы

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Зима берет реванш: в Украину идут морозы

Погода в Украине 21 марта будет морозной в ночное время. Сильные "минуса" ожидаются преимущественно в западных и центральных областях. 

Детальный прогноз погоды озвучили синоптики Украинского гидрометцентра и Meteoprog.

21 марта в небе над Украиной засияет солнце – ожидается ясная погода с переменной облачностью. По данным Meteoprog дожди могут пойти в воскресенье только в Луганской области.

Уже 21 марта на западе термометры днем покажут +4… +8 градусов, а уже ночью там ожидаются морозы до -5… -8 градусов.

В остальных регионах страны днем будет похожая температура, но ночью термометры не опустятся ниже отметки в -5 градусов.

А вот 22 марта в Киеве возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью 1-6 мороза; днем 21 марта 3-8 тепла, 22 марта 0-5 тепла.

Зима берет реванш: в Украину идут морозы

Также читайте, календарь садовода огородника на март, когда можно и нельзя работать. 

А также народный синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине. 

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По материалам: Подробности

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