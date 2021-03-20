Зима берет реванш: в Украину идут морозы
Погода в Украине 21 марта будет морозной в ночное время. Сильные "минуса" ожидаются преимущественно в западных и центральных областях.
Детальный прогноз погоды озвучили синоптики Украинского гидрометцентра и Meteoprog.
21 марта в небе над Украиной засияет солнце – ожидается ясная погода с переменной облачностью. По данным Meteoprog дожди могут пойти в воскресенье только в Луганской области.
Уже 21 марта на западе термометры днем покажут +4… +8 градусов, а уже ночью там ожидаются морозы до -5… -8 градусов.
В остальных регионах страны днем будет похожая температура, но ночью термометры не опустятся ниже отметки в -5 градусов.
А вот 22 марта в Киеве возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью 1-6 мороза; днем 21 марта 3-8 тепла, 22 марта 0-5 тепла.
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По материалам: Подробности