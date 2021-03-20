Общество

Приметы на 21 марта: что нельзя делать

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Приметы на 21 марта: что нельзя делать

В воскресенье 21 марта православная церковь чтит память преподобного Лазаря Муромского. Лазарь родился в Константинополе, был пострижен Высокогорным монахом. Некоторое время жил в новгородской монашеской общине епископа Василия. 

В этот праздничный день выпекали фигурки в форме птиц. Их подкидывали вверх и ловили, чтобы привлечь в свою жизнь счастье, благополучие, здоровье и достаток. 

Так как к этому дню обычно распускается верба, он получил еще одно название – Вербоносица. Этому растению наши предки приписывали магическую силу. В старину говорили, что верба из дома изгоняет всякую тяжесть, ссоры, болезни, бытовые неполадки. 

Что можно делать 21 марта 

  • Принято срывать несколько веточек вербы и приносить их в дом. Считается, что растение убережет от появления в доме злых духов.
  • Нужно обязательно слегка похлестать вербными ветками детишек, тогда они будут расти здоровыми и смышлеными.
  • Увидеть любимого человека в этот день означает, что впереди пару ждут счастливые и радостные любовные отношения, поэтому всем влюбленным приметы советуют обязательно встретиться 21 марта.

Чего нельзя делать 21 марта

  • Запрещается в этот день ложиться позже полуночи, – нарушивший запрет возьмет с собой в "длинные дни" все неприятности, и ему о себе напомнят старые проблемы, которые, казалось бы, были уже решены.
  • 21 марта нельзя раздавать традиционные для этого дня булочки в виде жаворонков чужим людям. Их должны есть только члены семьи. Исключение делалось лишь деткам, которым еще не исполнилось 14 лет. Они обязательно желали за угощение хозяевам благополучия и радости.
  • Запрещается в день Весеннего солнцеворота сажать вербу. По приметам, ослушавшийся запрета может скоро умереть.
  • Не нужно 21 марта строить планы, а также браться за новые дела – задуманное не осуществится.
  • Не стоит в этот день злиться – можно навлечь на себя большие неприятности.
  • Нельзя держать дом в беспорядке, иначе членов семьи замучают вечная суета и нескончаемые хлопоты. Чтобы этого не произошло, 21 марта надо навести повсюду порядок – подмести, помыть пол и вытереть пыль.
  • Не рекомендуется этот день проводить в одиночестве или только семьей. Для того, чтобы год прошел удачно и принес прибыль и удачу, надо созвать гостей, накрыв стол и придумав разные развлечения.
  • Нельзя 21 марта класть деньги в копилку, на депозит или же откладывать на "черный день" – отложенное скоро будет потрачено, да еще придется взять и старые денежные запасы.

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Приметы на 21 марта 

  • Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.
  • Если в период равноденствия холодно, то зима еще долго продержится.
  • Если на полях снег лежит неровно, буграми, волнисто, то уродятся яровые хлеба и огородные овощи.
  • Туман 21 марта – к заморозкам.
  • Какая погода стоит в течение дня, таким будет и лето.
  • Если птицы гнезда вьют на южной стороне, лето будет холодным. 

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По материалам: Подробности

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