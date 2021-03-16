Великобритания увеличит количество ядерных боеголовок на 40%

Великобритания планирует увеличить число ядерных боеголовок, используемых в баллистических ракетах Trident II, на 40% – с нынешних 180 до 260. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники, ознакомленные с новой доктриной внешней и оборонной политики.

16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально представил Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. В этом документе рассматриваются вопросы нацбезопасности, внешней политики и подхода Великобритании к мировой экономике, излагается концепция развития до 2030 года и то, как страна "будет использовать для ее реализации весь спектр возможностей нашей международной политики".

Наращивание ядерного потенциала призвано укрепить статус королевства как ядерной державы и надежного союзника США в сфере обороны.

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В настоящее время весь ядерный арсенал Великобритании размещен на четырех субмаринах типа Vanguard, базирующихся на базе Военно-морских сил Клайд к северо-западу от Глазго. На каждой из подлодок размещено 40 термоядерных боеголовок.

Британские власти запланировали потратить почти $58 млрд на создание новых атомных подводных лодок типа Dreadnought, оснащенных баллистическими ракетами Trident II.

Ранее "Подробности" писали о том, сколько мировые державы потратили на гонку вооружений и создание ядерного оружия.

По материалам: Подробности