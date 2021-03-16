В Ужгороде арестовали 57-летнего тренера по боксу: приставал к девочке

В Ужгороде задержали тренера по боксу, который привел на соревнования группу детей из города Горохов Волынской области и приставал к своей воспитаннице. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Развращение малолетних происходило в гостинице "Закарпатье", где поселились юные боксеры. О домогательствах тренера 14-летняя девочка пожаловалась своей маме, которая и вызвала полицию. Женщина утверждала, что в трубку были слышны крики и ругань тренера.

Когда полиция приехала на место, девушка пряталась в номере на 6-м этаже отеля. Она рассказала, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны тренера по боксу. По ее словам, мужчина бросал ее на кровать, заламывал руки и целовал.

57-летнего тренера, гражданина Казахстана, полиция обнаружила в номере отеля на том же этаже. Мужчина заметно нервничал и путался в показаниях. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины "Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней".

Во вторник, 16 марта, Ужгородский городской районный суд избирал подозреваемому меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Мужчина будет находиться под арестом дома в городе Горохов Волынской области.

Сообщается, что перед судом предстанет 57-летний гражданин Казахстана Набиджан Артыков.

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По материалам: Подробности