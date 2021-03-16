В Киеве установили два поста мониторинга воздуха
Встолице установили два поста мониторинга воздуха— вДарницком иДнепровском районах города, сообщает пресс-служба КГГА.
©AFP 2014| Bulent Kilic
Оборудование ипрограммное обеспечение нановых постах мониторинга воздуха соответствует европейским стандартам, вчастности директивамЕС, ирекомендациям ВОЗ. Системы саналогичным принципом работы работают вЛондоне, Париже, Мюнхене идругих европейских городах.
Система измеряет более 10показателей: диоксид серы (продукт горения), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода (угарный газ), озон, сероводород, аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение), атакже пыль. Устроены также игазоанализаторы, измеряющие формальдегид, метил меркаптан ипробоотборники для тяжелых металлов.
Все данные— воткрытом доступе иихможно увидеть врежиме онлайн насайте КГГА.
Еще три поста власти планируют установить доконца этого года— вПечерском, Оболонском иСоломенском районах.
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По материалам: Gismeteo