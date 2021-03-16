Общество

В Карпатах 17 марта сохранится лавинная опасность наивысшего уровня

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Всвязи соснегопадом иметелями 15-16 марта ввысокогорье Закарпатской области ожидается, аввысокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3уровень).

В Карпатах 17 марта сохранится лавинная опасность наивысшего уровня

©Олег Стельмах

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин икарнизов.

В Карпатах 17 марта сохранится лавинная опасность наивысшего уровня

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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