Общество

Школы Львова уходят на дистанционку

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Школы Львова уходят на дистанционку

По состоянию на понедельник, 15 марта, Львов находится в полушаге от "красной зоны" адаптивного карантина. В городе уже начинается первый этап локдауна – учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение. Об этом заявил мэр Андрей Садовой, передает львовский городской совет.

По его словам, многие страны Европы на сегодня переходят на жесткий локдаун. Кроме того, ограничения "красной зоны" уже действуют в четырех областях Украины.

Вчера стало известно, что в харьковских больницах некуда класть больных. Во Львове пока есть места в медицинских учреждениях, но если раньше в течение дня в коммунальные больницы поступало в среднем +30 новых больных, то сейчас таких уже более 40. Поэтому, чтобы вот-вот не перейти в "красную зону", мы уже сегодня делаем первый шаг: с завтра дети 5-11 классов будут учиться дистанционно.

Соответственно, 1-4 классы продолжат ходить в школу. Он также отметил, что город находится в полушаге от "красной зоны", которая означает жесткие ограничения, вплоть до закрытия магазинов и рынков.

Напомним, что на дистанционное обучение ушли также школы Одессы.  Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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