Общество

Погода в Украине 17 марта: ожидаются осадки в виде снега и дождя

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Всреду, 17марта, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вюжных областях пройдут кратковременные дожди, местами— сгрозами, вцентральных, западных ивосточных частях страны прогнозируются дожди смокрым снегом. Ветер восточный, северо-восточный, 3-11м/с, порывы до17м/с.

Погода в Украине 17 марта: ожидаются осадки в виде снега и дождя

©pixabay.com

Вцентральных областях будет наблюдаться туман, видимость снизится до500-600м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −2…+2 °С, днем температура воздуха составит +1…+7 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит 0…+2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+8 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до0…+1 °С, днем температура воздуха поднимется до+2…+9 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +1…+4 °С, днем воздух прогреется до+6…+11 °С.

Погода в Украине 17 марта: ожидаются осадки в виде снега и дождя

©unsplash.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Если бы выборы были сейчас: украинцы назвали лидеров гонки

1 час ago

Стреляли из танка и чуть не сожгли аниматора: как в России прощались с зимой (видео)

1 час ago

Министры финансов 19 стран ЕС решили продлить господдержку своих экономик

2 часа ago

Нападающий Кравец забил мяч в чемпионате Турции

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button