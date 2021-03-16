Погода в Украине 17 марта: ожидаются осадки в виде снега и дождя
Всреду, 17марта, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вюжных областях пройдут кратковременные дожди, местами— сгрозами, вцентральных, западных ивосточных частях страны прогнозируются дожди смокрым снегом. Ветер восточный, северо-восточный, 3-11м/с, порывы до17м/с.
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Вцентральных областях будет наблюдаться туман, видимость снизится до500-600м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −2…+2 °С, днем температура воздуха составит +1…+7 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит 0…+2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+8 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до0…+1 °С, днем температура воздуха поднимется до+2…+9 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +1…+4 °С, днем воздух прогреется до+6…+11 °С.
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По материалам: Gismeteo