На Финляндию обрушилось столько снега, что он может не весь растаять летом

Нормальная жизнь столичного региона Финляндии была нарушена из-за снежных сугробов, покрывших зимой Хельсинки иего окрестности. Снежные завалы, образовавшиеся после расчистки, могут неполностью растаять даже летом, сообщает Helsingin Sanomat.

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Снег вывозился грузовиками вспециально отведенные для этого места, чтобы расчистить улицы иважные трассы.

Согласно данным Foreca, вУусимаа вянваре выпало в1,7 раза больше снега, чем в2020году. Врайоне Херттониеми навостоке Хельсинки груды снега достигают высоты почти 20м. Изсеверо-западной части города было вывезено около 16тыс. машин снега. Снег, собранный сдорог, образует целые холмы, которые местные жители прозвали «Альпами».

Инспекторы потехническому обслуживанию подсчитали, что снег врядли полностью растает летом, несмотря наповышение температуры. Смешанный соснегом песок современем образует защитный слой, препятствующий таянию. Это вызвает оледенение, когда вес верхних слоев снега заставляет нижние слои уплотняться ипостепенно превращаться влед.

Груды снега регулярно перемешивают, чтобы песок распределялся равномерно испособствовал таянию. Пооценкам специалистов, последние сугробы могут продержаться доосенних дождей.

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По материалам: Gismeteo