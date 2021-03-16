Общество

Локдаун в Украине: врач-инфекционист рассказал, когда примут решение

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Локдаун в Украине: врач-инфекционист рассказал, когда примут решение

Коронавирус в Украине набирает обороты и во многих областях резко возросло количество больных. Уже к концу недели правительство может принять решение о введение жестких карантинных ограничений. Такое заявление сделал известный врач-инфекционист Федор Лапий.

Медик отметил, что в Украине возросла госпитализация пациентов с коронавирусом и необходимо вводить локдаун, чтобы уменьшить количество заражений и нагрузку на медицинскую систему.

Он добавил, что следующая неделя будет очень показательной и не исключил, что в ближайшее время могут ввести локдаун.

"Возможно, до конца недели решение будет принято", – заявил Федор Лапий.

Читайте также, в двух украинских областях обнаружили первые случаи "британского" коронавируса. Циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют южно-африканское или бразильское происхождение в настоящее время – не обнаружено. 

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с эпидемиологической точки зрения нет третьей волны коронавируса. Если брать заболеваемость с первого выявленного в Украине случая, то сейчас наблюдается вторая волна коронавируса.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
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