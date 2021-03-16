Февраль 2021 года признан самым холодным на планете за 7 лет

Земля только что пережила самый прохладный февраль заисторию наблюдений с2014года. Напонижение температуры повлияло явление Ла-Нинья втропических водах Тихого океана, сообщает Phys.org.

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Метеорологи подчеркивают, что февраль также стал месяцем температурных контрастов. Ученые изНациональных центров NOAA установили, что Северное полушарие стало свидетелем восьмой самой теплой зимы за142года.

Средняя глобальная температура суши иморей вфеврале была на0,65 °Свыше среднего значения двадцатого века, что делает месяц 16-м самым теплым февралем завсю историю наблюдений наземном шаре.

Это был 14-й наиболее теплый февраль завсю историю наблюдений вСеверном полушарии и19-й жаркий февраль вЮжном полушарии. Натерриториях Восточной Канады, большей части Европы, Южной иСеверо-Восточной Азии вфеврале наблюдалось необычайное тепло.

Вбольшей части Северной Америки, атакже вСкандинавии иСеверной Азии температура была ниже нормы на3,0 °С. ВСеверной Америке отмечен самый холодный февраль с1994 года идвадцатый самый холодный февраль за112 лет наблюдений. ВОкеании зафиксирован самый холодный февраль за9лет.

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Количество снежного покрова варьировалось вразных странах: вСеверной Америке зарегистрирован четвертый повеличине снежный покров вфеврале завсе время наблюдений, авЕвразии— четырнадцатый повеличине снежный покров вфеврале.

Объем полярного морского льда значительно снизился, ледовый покров вАрктике вфеврале стал 7-м повеличине ледяным покровом вистории наблюдений зафевраль. Ледяной покров Антарктиды занял одиннадцатое место среди наименьших показателей завсю историю наблюдений.

По материалам: Gismeteo