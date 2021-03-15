Украину будет засыпать снегом: синоптики дали неожиданный прогноз на неделю

На этой неделе погода в Украине не сильно порадует. В ближайшие дни непогода сохранится и будет идти снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в понедельник, 15 марта, по всей Украине днем прогнозируется плюсовая температура – от + 4 до +12. Теплее всего будет на юге страны. Ночью ожидается от -3 до +3 градусов.

На западе страны, а также в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях будут осадки – снег, мокрый снег, дождь. На остальной территории страны – сухо, облачно с прояснениями.

Погода 16 марта, станет немного прохладнее – от +2 до +9 днем и от -1 до +3 ночью. Снег с дождем прекратится в большинстве западных областей, но охватит некоторые центральные, северные и южные области.

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В среду, 17 марта, абсолютно на всей территории Украины прогнозируются осадки. Днем ожидается от +3 до +7 градусов, ночью похолодает – от 0 до +5 градусов.

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По материалам: Подробности