” src=”/wp-content/uploads/2021/03/7d1415ebb4269e3a715cc39dfec0f08f.jpg” alt=”В Украине расширили "оранжевую" зону карантина” width=”100%” />

Министерство здравоохранения Украины расширило "оранжевую" зону карантина. В зону риска добавили Черниговскую область.

По состоянию на 15 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

"Оранжевая" зона теперь состоит из 11 регионов – Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Остальные области остаются в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

При этом в 10 регионах превышена норма в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения: в Киеве (77,2), Винницкой (122,7), Житомирской (96), Закарпатской (86,9), Ивано-Франковской (123,4), Николаевской (90,3), Тернопольской (60,6), Хмельницкой (73,4) и Черновицкой (89,4) областях.

Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

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По материалам: Подробности