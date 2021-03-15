Общество

В Одессе начали продавать COVID-паспорта – СМИ

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В Одессе начали продавать COVID-паспорта - СМИ

В Одессе начали продавать COVID-паспорта. Занимается этим лабораторный центр Минздрава. Соответствующая реклама появилась в социальных сетях. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

Отмечается, что для получения паспорта не нужно вакцинироваться.

Сотрудники лабораторного центра отмечают, что "с ним можно ездить везде … хоть в Израиль".

Важно, что COVID-паспорт одесской лаборатории – не документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации, как можно было бы подумать, а сертификат, подтверждающий отсутствие коронавируса для выезда за границу.

В лаборатории отметили, что их COVID-паспорта – те же тесты, которые сдают в аэропорту, только по другим ценам.   

Ранее сообщалось, как записаться на вакцинацию через приложение "Дия". Мы также писали о том, что врачи заявили об опасном побочном эффекте после вакцины Moderna. Эффект может наступить более чем через десять дней после первой прививки.

Также Далай-лама привился от коронавируса "украинской" вакциной. В видеообращении к своим последователям он рассказал, что решил сделать прививку по совету друзей, а также порекомендовал вакцинироваться всем остальным.

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По материалам: Подробности

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