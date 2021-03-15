Общество

В Кривом Роге пенсионеры “набросились” на выброшенные в мусор просроченные продукты (видео)

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В Кривом Роге пенсионеры "набросились" на выброшенные в мусор просроченные продукты (видео)

В Кривом Роге произошел вопиющий случай. Один из городских супермаркетов выбросил просроченные продукты на мусорку. Пенсионеры заметили происходящее и забирать еду из баков. Соответствующее видео опубликовали в паблике "Кривой Рог online". 

На кадрах показано, как бабушки забирают из баков еду и прячут в сумки. Отметим, что большинство из пенсионеров одеты прилично и опрятно. 

Один из супермаркетов не утилизировал просроченные товары, а просто выбросил в ближайший мусорный бак.

Пользователи сети говорят о том, что, вероятно, "битва" за продукты образовалась не из-за хорошей жизни. 

Ранее исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал о причинах стремительного роста цен в Украине на некоторые продукты.

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По материалам: Подробности

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