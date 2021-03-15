В Кривом Роге пенсионеры “набросились” на выброшенные в мусор просроченные продукты (видео)

В Кривом Роге произошел вопиющий случай. Один из городских супермаркетов выбросил просроченные продукты на мусорку. Пенсионеры заметили происходящее и забирать еду из баков. Соответствующее видео опубликовали в паблике "Кривой Рог online".

На кадрах показано, как бабушки забирают из баков еду и прячут в сумки. Отметим, что большинство из пенсионеров одеты прилично и опрятно.

Один из супермаркетов не утилизировал просроченные товары, а просто выбросил в ближайший мусорный бак.

Пользователи сети говорят о том, что, вероятно, "битва" за продукты образовалась не из-за хорошей жизни.

Ранее исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал о причинах стремительного роста цен в Украине на некоторые продукты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности