Приметы на 15 марта: что нельзя делать

15 марта православные христиане отмечают день памяти священномученика Феодота Кирейского. В народе же этот праздник более известен как Федот Ветронос.

Этот день так прозвали, потому что часто именно 15 марта часто бывает сильный ветер. Так что по этому дню часто предсказывали погоду на следующие несколько недель.

Считается, что ветер приносит потепление и оттепель, а также в этот день, по мнению предков, закипают подземные источники и выливаются на землю, что способствует быстрому таянию снега. Поэтому обычно после дня Федота Ветроноса начинается настоящее потепление и приходит весна.

Что нельзя делать 15 марта

В народе считали, что если человек выйдет в этот день на улицу, дух ветров может навсегда забрать его к себе, уронив дерево или направив в него сосульку.

Если же покинуть дом в этот день крайне необходимо, нужно идти по ветру, иначе можно навлечь неприятности или серьезно заболеть.

Обычно в Федотов день огродники сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты.

Праздник Федотов день приходится на время Великого поста. Поэтому традиции и обычаи празднования этого дня обычно исходят из этого. То есть пища должна быть на столе постной, шумных застолий обычно не устраивают по случаю праздника. Также нужно всячески избегать ссор и конфликтов, дурных мыслей и любого негатива в этот день.

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Приметы на 15 марта

Если в семье есть человек, отмечающий день рождения 15 марта, то его угощают кашей на меду, чтобы он оставался верен своим близким всю жизнь.

Какая погода, таким и июль будет.

Солнце светит в полдень – это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.

Если дует теплый и южный ветер, то лето, по приметам, будет дождливым и теплым.

Холодный северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное лето.

Ветер на Федота считался несчастливым, поскольку мог "надуть" какую-либо болезнь.

Ударили 15 марта морозы – жди проблем с заготовкой корма для скота и плохих сенокосов.

Оттепель на Федота – под землей источники закипели.

Метель и снегопады на Федота Ветроноса – примета того, что первая трава появится очень поздно.

Если на Федота посеять сельдерей и лук – урожай этих культур будет очень хорошим.

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По материалам: Подробности