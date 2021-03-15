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Поминальные дни и родительские субботы в 2021 году в Украине: все важные даты

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Поминальные дни и родительские субботы в 2021 году в Украине: все важные даты

В Украине поминальные дни называют родительскими субботами и они связаны с православными праздниками, поэтому эти дни могут быть в разное время.

Поминание усопших – важная традиция каждого народа и традиции этих дней соблюдают на протяжении уже многих лет. Существуют специальные календарные дни для поминания усопших.

В поминальные дни традиционно посещается церковь и заказывается молебен об усопших, а после этого – посещают кладбища. По вечерам накрывается поминальная трапеза.

Календарь поминальных дней на 2021 год:

  • 27 марта – Вселенский день поминовения второй недели Великого поста.
  • 3 апреля – Суббота третьей недели Великого поста
  • 10 апреля – Суббота четвертой недели Великого поста
  • 11 мая – Радоница (Проводы) – день отсчета поминальных дней после Пасхи.
  • 19 июня – Вселенская Троицкая суббота
  • 9 октября – Покровская суббота
  • 6 ноября – Дмитриевская родительская суббота
  • 20 ноября – Михайловская суббота

В поминальные дни усопших не принято называть "покойниками", так как считается, что в эти дни они имеют сильную связь со своими живыми родными. Усопших близких желательно вспоминать по имени и благодарить за все то хорошее, что они сделали при жизни.

В родительскую субботу нужно посетить утреннюю литургию в храме, поставить свечу за упокой души и заказать поминальный молебен. Если нет такой возможности, то можно передать записку с именами усопших, чтобы об упокое их души помолились во время литургии.

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Что нельзя делать в поминальные дни:

  • Работать в огороде
  • Заниматься тяжелой работой по дому, которая может оскорбить усопших
  • Устраивать поминальные трапезы с алкоголем прямо на кладбище
  • Говорить об усопших плохо
  • Убирать могилы и заниматься установкой памятников, покраской оградок.
  • Ссориться и выяснять отношения.

Читайте также, когда Пасха в 2021 году, и что нельзя делать. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 45 секунд ago
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