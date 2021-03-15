Поминальные дни и родительские субботы в 2021 году в Украине: все важные даты
В Украине поминальные дни называют родительскими субботами и они связаны с православными праздниками, поэтому эти дни могут быть в разное время.
Поминание усопших – важная традиция каждого народа и традиции этих дней соблюдают на протяжении уже многих лет. Существуют специальные календарные дни для поминания усопших.
В поминальные дни традиционно посещается церковь и заказывается молебен об усопших, а после этого – посещают кладбища. По вечерам накрывается поминальная трапеза.
Календарь поминальных дней на 2021 год:
- 27 марта – Вселенский день поминовения второй недели Великого поста.
- 3 апреля – Суббота третьей недели Великого поста
- 10 апреля – Суббота четвертой недели Великого поста
- 11 мая – Радоница (Проводы) – день отсчета поминальных дней после Пасхи.
- 19 июня – Вселенская Троицкая суббота
- 9 октября – Покровская суббота
- 6 ноября – Дмитриевская родительская суббота
- 20 ноября – Михайловская суббота
В поминальные дни усопших не принято называть "покойниками", так как считается, что в эти дни они имеют сильную связь со своими живыми родными. Усопших близких желательно вспоминать по имени и благодарить за все то хорошее, что они сделали при жизни.
В родительскую субботу нужно посетить утреннюю литургию в храме, поставить свечу за упокой души и заказать поминальный молебен. Если нет такой возможности, то можно передать записку с именами усопших, чтобы об упокое их души помолились во время литургии.
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Что нельзя делать в поминальные дни:
- Работать в огороде
- Заниматься тяжелой работой по дому, которая может оскорбить усопших
- Устраивать поминальные трапезы с алкоголем прямо на кладбище
- Говорить об усопших плохо
- Убирать могилы и заниматься установкой памятников, покраской оградок.
- Ссориться и выяснять отношения.
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По материалам: Подробности