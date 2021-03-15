Общество

Лейкоз поставил под угрозу жизнь 2-летней Веронички

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Лейкоз поставил под угрозу жизнь 2-летней Веронички

В редакцию "Подробностей" обратилась семья 2-летней Веронички Духно из Полтавской области, которая нуждается в срочной помощи.

У девочки развился острый лимфобластный лейкоз Т-типа. Семья девочки надеется на неравнодушных людей, ведь стоимость лечения для них – просто неподъемная. 

Малышка очень терпеливая и готова бороться за жизнь, как взрослый человек.

Лейкоз поставил под угрозу жизнь 2-летней Веронички

Лейкоз поставил под угрозу жизнь 2-летней Веронички

Лейкоз поставил под угрозу жизнь 2-летней Веронички

Реквизиты:

ПриватБанк

5168 7554 5061 4140

Духно Александр Николаевич (папа)

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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