Общество
«Желтое» предупреждение: значительный снег и мощный ветер в Карпатах
16марта вКарпатах ожидается значительный снег, днем порывы ветра до15-20м/с, метель (Iуровень опасности, «желтый»).
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Вусловиях сильного снегопада иветра водителям рекомендуется сбросить скорость иповозможности избегать открытых участков дороги. Грузовики, транспорт сприцепом имотоциклы подвергаются особому риску надорогах вветреную погоду.
Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отдеревьев, рекламных щитов илиний электропередачи.
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По материалам: Gismeteo