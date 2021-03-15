Общество

Дистанционное обучение: какая ситуация в областях Украины

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Дистанционное обучение: какая ситуация в областях Украины

В Украине Министерство здравоохранения рекомендовало школам в "желтой" и "оранжевой" зонах перейти на дистанционное обучение. Образовательные учреждения "красной" зоны уже работают онлайн. Об этом детальнее рассказал глава Минообразования Сергей Шкарлет в Telegram.

Рекомендация от МОН

Сейчас действуют такие ограничения:

  • запрещено посещать школы, если на самоизоляции находится более 50% учеников и преподавателей;
  • в школах запрещено проводить спектакли, праздники, концерты со зрителями и более чем для одного класса.

В "красной зоне" карантина" запрещена работа старшей школы (5-11 классы), разрешается работать 1-4 классам и садикам.

Что рекомендует МОН:

  • продолжить при необходимости каникулы в школах.
  • переводить на дистанционку 5-11 классы школ, а также техникумы и вузы в "желтых" и "оранжевых" зонах.

"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги заболевания гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", – написал Шкарлет.

Какие решения приняли в областях

  • Львов переводит 5-11 классы школ на дистанционку с 16 марта.
  • Одесса перевела старшую школу в онлайн с 15 марта.
  • Житомир отправил школьников на каникулы.
  • Николаев с 17 марта отправляет 5-11 классы на дистанционку, а с 22 марта все школьники Николаева уходят на досрочные двухнедельные каникулы.

Отметим, что по состоянию на 15 марта, в "красной зоне" карантина находятся:

  • Ивано-Франковская область,
  • Черновицкая область,
  • Закарпатская область,
  • Житомирская область.

В "оражевой зоне" находятся:

  • Киев,
  • Винницкая область,
  • Донецкая область,
  • Киевская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Сумская область,
  • Тернопольская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область.

В "желтой зоне" остаются:

  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Запорожская область,
  • Кировоградская область,
  • Луганская область,
  • Одесская область,
  • Полтавская область,
  • Ривненская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область.

Напомним, что на дистанционное обучение ушли школы Одессы, а также школы Львова.  Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 1 минута чтения
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