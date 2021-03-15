16 марта в Украине ожидаются дожди, местами – со снегом
Вовторник, 16марта, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, всеверных июжных областях пройдут кратковременные дожди, назападе— дожди смокрым снегом. Ветер восточный, юго-восточный, 4-10м/с, порывы до15м/с.
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Вцентральных ивосточных областях наотдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица.
Вюжных изападных частях страны сгустится туман, видимость снизится до600-800м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется 0…+3 °С, днем температура воздуха составит +5…+11 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит +1…+4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+12 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−1…+2 °С, днем температура воздуха поднимется до+6…+7 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +1…+4 °С, днем воздух прогреется до+7…+12 °С.
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По материалам: Gismeteo