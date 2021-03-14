Великий пост 2021: что категорически нельзя есть в первую недели

Первая неделя Великого поста называется Федорова неделя или первая седмица и длится с 15 по 21 марта.

Строгие ограничения в этот период распространяются как на духовную сферу жизни, так и на физическую. Те, кто уже соблюдал 48-дневный пост перед Пасхой, знают, что первая неделя поста переносятся тяжело не только из-за ограничений, но и из-за того, что наш организм в это время перестраивается, чтобы функционировать при поступлении меньшего количества калорий, и соблазн нарушить запреты особенно велик.

Продукты животного происхождения на весь период Великого поста, в том числе и в первую неделю, под запретом.

Нельзя употреблять в пищу молоко, мясо, яйца и рыбу. Рыбные блюда во время Великого поста позволить себе можно два раза – на Благовещенье 7 апреля и в Вербное воскресенье 25 апреля.

Самые строгие ограничения в еде на неделе – в понедельники, среды и пятницы. В эти дни недели веё питание состоит из одного ужина, который должен быть холодным и без растительного масла.

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Первый день Великого поста называется "чистый понедельник". В этом году он выпадает на 15 марта. В этот день положено полное воздержание от пищи, разрешено только пить воду.

Во вторник первой недели поста разрешены черный хлеб и вода.

В среду можно есть фрукты, овощи и другие продукты неживотного происхождения без термической обработки.

В четверг постящиеся снова будут только пить воду.

В пятницу разрешены сырые продукты, в субботу и воскресенье – теплые блюда с растительным маслом.

Однако питание – не единственное ограничение Великого поста. Смысл поста – духовное очищение, поэтому следует отказаться от алкоголя и увеселительных мероприятий.

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По материалам: Подробности