В Украине ужесточат условия выхода на пенсию

В Украине с 2022 до 2028 года будут ужесточать требования выхода на пенсию до 60 лет. Каждый год норма стажа будет увеличиваться на 12 месяцев. Об этом говорится в законе, опубликованном на сайте Верховной Рады.



Изменения коснутся и тех, кто сможет выйти на пенсию в 63 года и 65 лет.

Также согласно закону с 1 апреля 2021-го увеличится общий пенсионный возраст для женщин – с 59,5 до 60 лет.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2022-м – от 29 лет стажа;

в 2023-м – от 30 лет стажа;

в 2024-м – от 31 лет стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа;

в 2028-м – до 25 лет стажа.

При этом есть возможность докупить стаж тем, кому его не хватает. С начала 2021 года один год страхового стажа стоит 31 860 гривен.

Стоит отметить, что с 1 марта в Украине увеличились пенсионные выплаты после проведения плановой индексации. Размер пенсий почти для 46% украинцев увеличился на 100 гривен, более 30% получили прибавку от 100 до 400 гривен.

Также сообщали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.

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По материалам: Подробности