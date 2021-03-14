В Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность
Впонедельник, 15марта, всвязи соснегопадом иметелями ввысокогорье Ивано-Франковской области прогнозируется значительная снеголавинная опасность (3уровень), сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный.
Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком. Часто лавины вызывает критическая масса свежевыпавшего снега.
Лавины обладают большой массой искоростью, они вызывают травмы, которые наносятся врезультате столкновения скамнями идеревьями, атакже сдавливания тела многотонными массами снега ипадения пострадавшего собрыва.
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По материалам: Gismeteo