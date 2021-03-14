Турция меняет правила въезда: чего ждать украинским туристам с 15 марта
В Турции изменятся правила въезда начиная с 15 марта, всем желающим попасть в страну нужно будет заполнить специальную анкету за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Турции, пишет "Интерфакс".
Минздрав Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению анкеты на борту самолета).
Но с 15 марта вводится требование для всех въезжающих страну, в том числе и для граждан Турции, заполнять форму на сайте Минздрава и распечатать заполненную анкету или скачать на свой гаджет.
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Анкету нужно будет предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Однако другие авиаперевозчики и турецкие СМИ пока не информировали об изменении правил.
Как ранее сообщали, все прибывающие в Египет иностранцы обязаны иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.
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По материалам: Подробности