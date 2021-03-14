Погода в Украине 15 марта: переменная облачность, кратковременные осадки
Впонедельник, 15марта, вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных изападных частях страны пройдут небольшие дожди, вЖитомирской области возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, 4-12м/с.
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Вотдельных районах западных июжных областей надорогах образуется гололедица.
Вцентральных частях страны ночью иутром будет наблюдаться туман, видимость снизится до700м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется 0…+3 °С, днем температура воздуха составит +3…+13 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит 0…+4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +4…+6 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−2…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+8…+10 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +1…+5 °С, днем воздух прогреется до+7…+15 °С.
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По материалам: Gismeteo