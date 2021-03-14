Общество

На Донбассе ранен украинский военный

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На Донбассе ранен украинский военный

В воскресенье, 14 марта, боевики девять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Обстрелы из минометов 82-го калибра велись возле Пивденного, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелецкого оружия – возле Катериновки, из крупнокалиберных пулеметов – возле Луганского, из автоматических станковых и противотанковых гранатометов – возле поселка Троицкое.

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Возле Опытного и Авдеевки оккупанты стреляли из подствольных гранатометов, неподалеку Песков – из ручных противотанковых гранатометов и стрелецкого оружия, рядом с Гнутовым – из автоматических станковых гранатометов.

Отмечается, что украинского военнослужащего, который пострадал после обстрелов возле Пивденного, после оказания первой медицинской помощи отправили в больницу. Его состояние – удовлетворительное.

"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Кравчук резко высказался о новом плане по Донбассу. По его словам, переговоры в нормандском и минском формате сегодня зашли в тупик.

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По материалам: Подробности

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0 0 1 минута чтения
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